Coronavirus, Protezione Civile: prosegue il miglioramento ma ancora contagi. I morti sono 194 (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – prosegue l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 9 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri. 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con ... Leggi su quifinanza Coronavirus - protezione civile : 194 morti (totale 30.395) - 84.842 positivi - oltre 100.000 guariti

Coronavirus - il bollettino della Protezione Civile : i contagi calano - oltre 4000 guariti

Coronavirus - protezione civile : 194 morti (totale 30.395) - 84842 positivi - oltre 100.000 guariti (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) –l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione delsul nostro territorio, a oggi, 9 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri. 13.834 personericoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi,in isolamento senza sintomi o con ...

Corriere : Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 28.710 le vittime, 474 più di ieri. In calo i malati, -239 in un giorno, secondo i dati della protezi… - News24ore : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 9 Maggio: nelle ultime 24 ore -3119 pazienti positivi, 4008… - FsSenni : RT @Acidelius: Stavolta meniamo... -