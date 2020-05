Coronavirus, oggi in Italia la giornata MIGLIORE dall’inizio della pandemia: crollano i nuovi casi [DATI, GRAFICI e TABELLE] (Di sabato 9 maggio 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile sono anche oggi molto confortanti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 194 morti, un dato molto triste ma legato alle persone che si ammalavano oltre 20 giorni fa e comunque in netto calo rispetto alle scorse settimane, ma anche 4.008 guariti e appena 1.083 nuovi casi su 69.171 tamponi effettuati. Appena l’1,5% dei test è risultato positivo, il dato MIGLIORE dall’inizio della pandemia. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati in Lombardia (+502), Piemonte (+181) ed Emilia Romagna (+121), mentre il Sud è sempre più fuori dal tunnel con pochissimi nuovi casi, appena 14 in Campania, 12 in Sicilia, 4 in Sardegna, 3 in Calabria, 0 per il quarto giorno consecutivo in Basilicata. . Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 218.268 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 9 maggio : morti - contagi - guariti

