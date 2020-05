Coronavirus, nuove Faq del Governo: consentito farsi accompagnare al lavoro in auto (Di sabato 9 maggio 2020) Aggiornate le Faq sul sito di Palazzo Chigi, al via anche yoga, pilates e ginnastica posturale nei parchi. consentito andare nelle case da affittare o acquistare, ma vuote La fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia entra nel vivo e il Governo chiarisce alcuni punti. Sul sito di Palazzo Chigi infatti sono state aggiornate le Faq (risposte a domande frequenti) , aggiungendo importanti novità per la mobilità privata. L’obiettivo infatti è di limitare il più possibile lo spostamento con i mezzi pubblici. Ecco allora che il Governo dà il via libera all’accompagnamento sul luogo di lavoro con un mezzo privato da parte di un familiare. “Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato – si legge sul sito – ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da ... Leggi su zon LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nuove riaperture in vista? Parrucchieri - bar e ristoranti in attesa

Coronavirus : studio Unipa - nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze

Coronavirus : studio Unipa - nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze (Di sabato 9 maggio 2020) Aggiornate le Faq sul sito di Palazzo Chigi, al via anche yoga, pilates e ginnastica posturale nei parchi.andare nelle case da affittare o acquistare, ma vuote La fase 2 dell’emergenzain Italia entra nel vivo e ilchiarisce alcuni punti. Sul sito di Palazzo Chigi infatti sono state aggiornate le Faq (risposte a domande frequenti) , aggiungendo importanti novità per la mobilità privata. L’obiettivo infatti è di limitare il più possibile lo spostamento con i mezzi pubblici. Ecco allora che ildà il via libera all’accompagnamento sul luogo dicon un mezzo privato da parte di un familiare. “Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato – si legge sul sito – ovvero non si abbia la patente di guida o non si siasufficienti, èda ...

repubblica : Coronavirus, consentito farsi accompagnare al lavoro in auto o in moto e visitare case da affittare o acquistare: l… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La ricerca chiede corsie rapide per vaccini e farmaci Science, per non farsi sorprendere da eventuali… - matteorenzi : Oggi il Governo annuncia di anticipare le riaperture. Lo chiediamo da tempo, bene così. Banalmente perché i parrucc… - genovapostnews : Coronavirus, assessore Mai scrive al ministro Bellanova: “Nuove norme per cassintegrati agricoltura” - Lollowitz : RT @repubblica: Coronavirus, consentito farsi accompagnare al lavoro in auto o in moto e visitare case da affittare o acquistare: le nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, nuove bufale smentite dal Ministero della Salute Giornale della Protezione civile Coronavirus, OMS sui guariti positivi: non è un secondo contagio

L’Organizzazione Mondiale della Sanità spiega che i pazienti guariti dal coronavirus che tornano positivi al tampone non stanno sperimentando una seconda infezione, ma stanno espellendo le cellule mor ...

Spillover city: ci aspetta un futuro sperimentale di apprendimento comune

La ricercatrice Anna Maria Uttaro: «Questa impossibilità di previsione certa ci ricorda che gli strumenti che sono stati usati negli ultimi 150 anni per pianificare le città non funzionano, non posson ...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità spiega che i pazienti guariti dal coronavirus che tornano positivi al tampone non stanno sperimentando una seconda infezione, ma stanno espellendo le cellule mor ...La ricercatrice Anna Maria Uttaro: «Questa impossibilità di previsione certa ci ricorda che gli strumenti che sono stati usati negli ultimi 150 anni per pianificare le città non funzionano, non posson ...