Coronavirus | nuova terapia per spegnere l’infiammazione a monte | primi test al San

(Di sabato 9 maggio 2020) Si chiama amy-101, è un farmaco sperimentale che la biotech Usa Amyndas, fondata dallo scienziato John Lambris, staando per una malattia rara, l’emoglobinuria parossistica notturna. Questa molecola è stata utilizzata per la prima volta al San Raffaele di Milano su un paziente colpito da Covid-19. Obiettivo:l’infiammazione a. I risultati ottenuti sul primo malato trattato, un uomo di 71 anni ricoverato nell’Irccs meneghino, sono promettenti secondo quando spiegato oggi sul ‘Sole 24 ore’ da Fabio Ciceri, vice direttore scientifico per la ricerca clinica del San Raffaele. Dopo 14 giorni di trattamento il paziente – iperteso, cardiopatico, con colesterolo alto e insufficienza renale, l’identikit del soggetto più a rischio – è stato dimesso e sta bene. Il farmaco sperimentale somministrato ...