Coronavirus | nel Lazio trend al 0 | 7% | positivi | deceduti e guariti | ecco la mappa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Oggi registriamo un dato di 52 casinelle ultime 24h di cui 13 riferiti a recupero di notifiche e unal 0,7%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Ilpunta sui test sierologici e da lunedì al via 300 mila per capire la circone del virus. Continua a calare il numero delle terapie intensive occupate che sono 5 in meno nelle ultime 24h.stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 6, mentre continuano a crescere iche sono arrivati a 2.209 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 170 mila. Controlla qui la situazione del tuo Comune Per visualizzare la cartina per comune sulla ...