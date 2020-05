Coronavirus | morto bimbo di 5 anni affetto da sindrome di Kawasaki

(Di sabato 9 maggio 2020) Un bambino di 5per unainfantile che viene associata al. Il decesso è avvenuto nello stato di New York, negli Stati Uniti, dove altri 73 piccoli sono stati colpiti. “È una notizia molto dolorosa e apre un nuovo capitolo. Molti trovavano conforto nel fatto che i bambini non venivano contagiati”, ha detto il governatore dello Stato, Andrew Cuomo dando la notizia della morte del bambino, la prima legata alla. “Ci sono stati segnalati 73 casi di bambini che hanno presentato gravi sintomi riconducibili ale allada shock tossico”, ha scritto ancora il governatore. “Continuerò a informare i cittadini, sia che le notizie siano buone, sia che siano cattive”. Il dipartimento della Salute di New York parla di “infiammatoria multisistemica associata al ...

fattoquotidiano : Coronavirus, è morto a Madrid Billy el Niño, accusato di aver torturato centinaia di oppositori del regime di Franco - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Barbara: 'Mio marito aveva tre ore di vita, salvato dal plasma'. 'Nessuna cura funzionava, fosse rima… - Open_gol : «Ci sono stati segnalati 73 casi di bambini che hanno presentato gravi sintomi riconducibili alla malattia di Kawas…

