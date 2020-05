Coronavirus: mai così bassi i nuovi contagi, superata quota 100mila guariti (Di sabato 9 maggio 2020) I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono oltre 100 mila, ad oggi esattamente 103.031, con un incremento 4.008 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Venerdì i pazienti dimessi e guariti erano stati 2.747. I nuovi casi sono stati 1.083, quasi lo stesso numero del 5 maggio (1.075) e mai così basso dal 10 marzo. I morti sono stati 194.Diminuiscono anche oggi, come ormai da settimane, i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 143. In Lombardia sono 330, 70 meno di ieri. In Piemonte invece sono saliti di 3 unità e sono ora 143. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. Leggi su huffingtonpost Coronavirus - mai così bassi i nuovi contagi. E oggi i morti tornano a calare

I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono oltre 100 mila, ad oggi esattamente 103.031, con un incremento 4.008 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Venerdì i pazienti dimessi e guariti erano stati 2.747. I nuovi casi sono stati 1.083, quasi lo stesso numero del 5 maggio (1.075) e mai così basso dal 10 marzo. I morti sono stati 194.Diminuiscono anche oggi, come ormai da settimane, i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 143. In Lombardia sono 330, 70 meno di ieri. In Piemonte invece sono saliti di 3 unità e sono ora 143. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mai Coronavirus, Mai scrive al ministro Bellanova: “Nuove norma per i cassaintegrati in agricoltura” IVG.it IRBM, Takis, Reithera: tre realtà di eccellenza a pochi chilometri di distanza

Sono tutte in lizza per il vaccino anti Covid-19 e rappresentano un’eccellenza italiana riconoscoiuta a livello internazionale. Si tratta di tre aziende di cui si parla molto in questi giorni. Ma cosa ...

E' morto di covid Lorenzo Facibeni, vigile del fuoco di Forlì: i colleghi si erano mobilitati per lui

FORLì - E' morto ucciso dal coronavirus Lorenzo Facibeni, il vigile del fuoco di Predappio attorno al quale si erano stretti tutti i colleghi, era ricoverato da due mesi all'ospedale Bufalini di Cesen ...

