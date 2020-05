Coronavirus, mai così bassi i nuovi contagi. E oggi i morti tornano a calare (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus, il Dipartimento della protezione civile ha appena diffuso il bollettino di oggi, sabato 9 maggio. Stando ai dati pubblicati sul sito ufficiale il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri. 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 194 (venerdì erano 243) e portano il totale a 30.395. I morti tornano quindi a calare e anche l’incidenza dei nuovi casi ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Regina Elisabetta : “Le nostre strade vuote sono piene d’amore - mai arrendersi - mai disperare”

Coronavirus - Di Maio ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Mes? Se ci sarà poderoso Recovery Fund non ce ne sarà bisogno” (Di sabato 9 maggio 2020), il Dipartimento della protezione civile ha appena diffuso il bollettino di, sabato 9 maggio. Stando ai dati pubblicati sul sito ufficiale il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri. 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 194 (venerdì erano 243) e portano il totale a 30.395. Iquindi ae anche l’incidenza deicasi ...

