Coronavirus, le nuove spiegazioni di Palazzo Chigi: consentito farsi accompagnare in auto o scooter, sì allo yoga e al pilates nei parchi (Di sabato 9 maggio 2020) Arrivano alcune nuove specifiche di Palazzo Chigi su cosa è consentito dal Dpcm che ha allentato le maglie del lockdown. Tra le novità principali c’è la possibilità di farsi accompagnare nel caso di spostamenti giustificati dai motivi previsti dal decreto ma impossibilità di disporre o condurre un mezzo privato. E poi via libera all’equitazione per i proprietari dei cavalli, allo yoga nei parchi e diverse attività motorie e sportive in acqua, oltre che alla pesca sportiva. Gli accompagnatori – Sul sito del governo si spiega che nel caso in cui debba essere effettuato “uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato” è “consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - nuove Faq del Governo : consentito farsi accompagnare al lavoro in auto

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nuove riaperture in vista? Parrucchieri - bar e ristoranti in attesa

Coronavirus : studio Unipa - nuove strategie terapeutiche basate su neuroscienze (Di sabato 9 maggio 2020) Arrivano alcunespecifiche disu cosa èdal Dpcm che ha allentato le maglie del lockdown. Tra le novità principali c’è la possibilità dinel caso di spostamenti giustificati dai motivi previsti dal decreto ma impossibilità di disporre o condurre un mezzo privato. E poi via libera all’equitazione per i proprietari dei cavalli, allo yoga nei parchi e diverse attività motorie e sportive in acqua, oltre che alla pesca sportiva. Gli accompagnatori – Sul sito del governo si spiega che nel caso in cui debba essere effettuato “uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato” è “da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da ...

repubblica : Coronavirus, consentito farsi accompagnare al lavoro in auto o in moto e visitare case da affittare o acquistare: l… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La ricerca chiede corsie rapide per vaccini e farmaci Science, per non farsi sorprendere da eventuali… - matteorenzi : Oggi il Governo annuncia di anticipare le riaperture. Lo chiediamo da tempo, bene così. Banalmente perché i parrucc… - fattoquotidiano : Coronavirus, le nuove spiegazioni di Palazzo Chigi: consentito farsi accompagnare in auto o scooter, sì allo yoga e… - genovapostnews : Coronavirus, assessore Mai scrive al ministro Bellanova: “Nuove norme per cassintegrati agricoltura” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, polveriera Lombardia: qui quasi la metà dei nuovi contagiati IL GIORNO Coronavirus, la parrocchia come frontiera. Don Gianni: «Ecco chi aiutiamo grazie a tanta solidarietà»

«Dopo il Coronavirus, sarà un mondo più buono». Molto più di un auspicio, secondo don Gianni Toni, parroco di Santa Domitilla a Latina. Sacerdote dal 1980, è ora al “front-office” della povertà da Cov ...

Coronavirus: per il secondo giorno consecutivo nessuna vittima del Covid al Santo Spirito. Il Comune promuove il progetto "Io lavoro in agricoltura"

Nell'aggiornamento serale del sindaco di Casale Federico Riboldi da Palazzo Magnocavallo, il primo cittadino informa che: "Nei prossimi giorni partirà la distribuzione delle mascherine donate dalla Re ...

«Dopo il Coronavirus, sarà un mondo più buono». Molto più di un auspicio, secondo don Gianni Toni, parroco di Santa Domitilla a Latina. Sacerdote dal 1980, è ora al “front-office” della povertà da Cov ...Nell'aggiornamento serale del sindaco di Casale Federico Riboldi da Palazzo Magnocavallo, il primo cittadino informa che: "Nei prossimi giorni partirà la distribuzione delle mascherine donate dalla Re ...