Coronavirus | le Mascherine Tricolori tornano in 70 piazze | Dal Governo nessun aiuto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 maggio 2020) Lein piazza per il secondo sabato consecutivo per chiedere “con forza” misure concrete a sostegno di lavoratori e famiglie. “Migliaia di italiani, a distanza di sicurezza ma ancora più determinati a sfidare il lockdown, si sono ritrovati in circa 70italiane, da nord a sud, a Milano, Torino, Padova, Roma, Firenze, L’Aquila, Napoli, Bari e in moltissime altre città, per protestare contro le restrizioni e la totale assenza di misure economiche da parte di questoche evidentemente vuole milioni di disoccupati, di imprenditori falliti e di famiglie alla fame”, spiegano dal movimento spontaneo, nato e cresciuto sui social nelle settimane di blocco del paese. Come la scorsa settimana, quando diversi partecipanti all’iniziativa vennero anche multati, gli aderenti alla manifestazione, mascherina ...