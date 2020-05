Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 maggio: morti, contagi, guariti (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 9 maggio. Sono 84.842 (-3.842) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 30.395 (+194) i decessi e 103.031 (+4.008) i guariti, per un totale di 218.268 (+1.083) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 84.842 attualmente positivi, 13.834 (-802) sono ricoverati in ospedale, 1.034 (-134) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 69.974 (-2.183) ... Leggi su tpi Coronavirus - oggi in Italia la giornata MIGLIORE dall’inizio della pandemia : crollano i nuovi casi [DATI - GRAFICI e TABELLE]

Coronavirus in Italia - il bollettino di oggi : ancora boom di guariti - scendono deceduti e nuovi casi

Coronavirus Italia : dati aggiornati live contagio Regioni 9 maggio (Di sabato 9 maggio 2020)Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenzainsono stati diramati tramite undiffuso sul sito internet della. Questi i numeri deldi, sabato 9. Sono 84.842 (-3.842) le persone attualmente positive al Covid-19 in, 30.395 (+194) i decessi e 103.031 (+4.008) i, per un totale di 218.268 (+1.083) casi: è quanto emerge dal consuetoquotidiano diffuso dallainerente all’epidemia dinel nostro Paese. Dei 84.842 attualmente positivi, 13.834 (-802) sono ricoverati in ospedale, 1.034 (-134) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 69.974 (-2.183) ...

pierofassino : L’#UE vara un Fondo #MES di 240 miliardi dedicato a sostenere la spesa sanitaria e la lotta a coronavirus. Per l’It… - Corriere : Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio - RegioneLazio : #Coronavirus: 300 mila test sierologici nel Lazio. Al via da lunedì la più grande indagine di sieroprevalenza in It… - AlTuna60835375 : RT @Federica989111: #CesareBattisti chiede la scarcerazione per timore del #coronavirus. Il #terrorista del gruppo proletari armati per il… - GiaPettinelli : #Coronavirus: #protezionecivile i contagiati totali in Italia - vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e… -