Coronavirus Italia, 1083 nuovi casi (502 in Lombardia). Altri 194 morti (Di sabato 9 maggio 2020) Ieri sono stati 1327 i nuovi casi di positivi al virus, di cui 609 in Lombardia. I morti, invece, sono stati 243. Il bollettino odierno della Protezione Civile registra 1.083 nuovi casi, per un totale di 218.268 casi dall’inizio dell’epidemia. Gli attuali positivi sono 84.842, con un decremento importante: -3.119. I guariti crescono di +4.008. Il totale arriva così a 103.031. Nelle ultime 24 ore sono morte 194 persone. Il totale delle vittime sale complessivamente a 30.395 cittadini Italiani. La metà circa dei nuovi casi Italiani continua a concentrarsi in Lombardia. Oggi sono 502 i nuovi positivi nella Regione e i morti 85. L'articolo Coronavirus Italia, 1083 nuovi casi (502 in Lombardia). Altri 194 morti ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirus in Italia : il bollettino del 9 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, notizie di oggi: Tar boccia ordinanza Calabria su riaperture. LIVE Sky Tg24 Covid-19 e infarto, primo studio in Italia: triplicata la mortalità.“Siamo tornati indietro di vent’anni”

È quanto emerge da uno studio condotto dalla Società Italiana di Cardiologia (SIC) in 54 ospedali italiani. Gli esperti avvertono: abbassare la guardi a sulle malattie cardiovascolari potrebbe causare ...

Coronavirus, Governo contro l’ordinanza della Calabria: “il Tar accoglie il ricorso, ma la decisione è ininfluente”

Coronavirus, “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo”: il Tar accoglie il ricorso contro l’ordinanza della Calabria Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso present ...

