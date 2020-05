you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,9% Region… - repubblica : Coronavirus, in Puglia altri 30 positivi e nessun nuovo decesso: è la prima volta dall'inizio dell'emergenza - repubblica : Coronavirus, tamponi a macchia di leopardo: top a Trento, ultima la Puglia [aggiornamento delle 11:59] - OstuniNews : Coronavirus, continua il calo dei contagi: 30 i positivi di oggi in Puglia, 4 in provincia di Brindisi - - OndaradioGargan : Coronavirus, la curva sale in Puglia. Stabile in Capitanata dove anche oggi zero decessi -

Coronavirus Puglia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Puglia