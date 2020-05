Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile del 9 maggio (Di sabato 9 maggio 2020) La Protezione Civile continua ad aggiornare i dati sulla situazione epidemiologica in Italia, entrata da quasi una settimana nella fase 2. Il numero dei contagi di Coronavirus continuano a crescere, ma diminuiscono i positivi. Una buona notizia è che si sono superati i 100mila guariti. Coronavirus in Italia: i dati di oggi Come riporta la Protezione Civile nel bollettino pomeridiano, oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è 218.268, con un aumento di 1.083 nuovi casi rispetto a ieri. I positivi attualmente sono 84.842, con 3.119 casi in meno rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoverati in Terapia Intensiva, 1.034, una flessione di 134 pazienti rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 13.834, 802 in meno rispetto a ieri. I malati in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono 69.974, l’82% ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - ecco i Paesi che lo hanno sconfitto. L’Italia è vicina

