Coronavirus: in Germania l'indice di contagio sale sopra 1, solo 80 decessi in 24 ore in Francia, la Slovacchia raggiunge il traguardo di zero contagi (Di sabato 9 maggio 2020) Arrivano buone notizie oggi da diversi stati europei in merito all'emergenza Coronavirus, come un numero molto contenuto di decessi in Francia, il calo costante di quelli nel Regno Unito e la Slovacchia che ha raggiunto il traguardo di zero contagi nelle ultime 24 ore. Una nota stonata arriva dalla Germania, dove l'indice di contagio è salito sopra soglia 1. Secondo il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia governativa tedesca per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'R0 registrato oggi è pari a 1.10, il che significa che ogni persona può contagiarne in media più di un'altra. L'aumento dell'indice arriva al termine di una settimana in cui erano state allentate molte delle restrizioni imposte a causa della pandemia, tra cui, solo per citarne una, la riapertura di barbieri e parrucchieri. In Francia, ...

