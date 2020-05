Coronavirus in Campania, bollettino 8 maggio: 14 positivi su 5.412 tamponi (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino dell’8 maggio riporta i dati di 14 tamponi positivi su 5.412 effettuati. In totale sono 4.576 i casi positivi (su 110.811 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 937 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 760 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 111 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 395 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 180 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 224 tamponi di cui 3 ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - 14 nuovi casi e 8 arrivano dalla sola Ariano Irpino

