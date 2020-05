Coronavirus, il virologo del San Raffaele: “L’epidemia si sta svuotando e il Covid sta perdendo forza, diventerà innocuo come un raffreddore” (Di sabato 9 maggio 2020) “L’epidemia si sta svuotando e il Coronavirus diventerà innocuo come un raffreddore”. Il virologo Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano, è ottimista e, in collegamento a Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber, chiarisce: “Se mi fa spiegare le spiego perché”. “Il profilo clinico del virus è mutato – spiega Clementi -. All’inizio dell’epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più”. Al San Raffaele “abbiamo ricoverato 1.000 persone e abbiamo identificato i fattori di rischio che portano a una malattia grave. Sono state poi introdotte terapie efficaci. Noi conosciamo altri 6 Coronavirus, e di questi, 4 ci infettano da sempre. Tutto questo per dire ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il virologo del Niguarda : “A Milano un branco di imbecilli vanifica gli sforzi di mesi”

"Il coronavirus sta scemando". Il virologo spiega come è mutato il covid-19 (Di sabato 9 maggio 2020) "L'epidemia si sta svuotando e il Coronavirus diventerà innocuo come un raffreddore". Il virologo Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano, è ottimista e, in collegamento a Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber, chiarisce: "Se mi fa spiegare le spiego perché". "Il profilo clinico del virus è mutato – spiega Clementi -. All'inizio dell'epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più". Al San Raffaele "abbiamo ricoverato 1.000 persone e abbiamo identificato i fattori di rischio che portano a una malattia grave. Sono state poi introdotte terapie efficaci. Noi conosciamo altri 6 Coronavirus, e di questi, 4 ci infettano da sempre. Tutto questo per dire ...

