Coronavirus: il Tar ha accolto il ricorso del Governo sull’ordinanza della Calabria (Di sabato 9 maggio 2020) Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato in riferimento all’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo. L”udienza collegiale si è svolta questa mattina, in camera di consiglio. Il governatore Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che consente una serie di riaperture in piena cautela e nel rispetto delle norme anti-contagio. L’ordinanza, infatti, prevede 10 misure obbligatorie per le attività di asporto e 11 per quelle che faranno somministrazione alimenti all’aperto. Di seguito i punti previsti dall’ordinanza. Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - i ristoranti riaprono il 18 maggio : tutte le regole per evitare il contagio

Si e’ conclusa l’udienza collegiale del Tar Calabria che questa mattina ha esaminato il ricorso del governo contro l’ordinanza numero 37 del 29 aprile della presidente della Regione, Jole Santelli, ne ...

