Coronavirus, il rapporto dell’Istituto superiore di Sanità: chi sono i morti in Italia (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus, il rapporto dell’Istituto superiore di Sanità: chi sono i morti in Italia Chi sono i morti in Italia per Coronavirus? Risponde l’Istituto superiore di Sanità che ha stilato un rapporto sui decessi legati all’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, analizzando i dati ricevuti entro il 7 maggio circa i decessi nel nostro paese. L’analisi è stata effettuata su un campione di 27.955 pazienti deceduti e risultati positivi all’infezione da Covid-19. Oltre la metà dei morti (52,3%) è localizzata in Lombardia, il 13,4% in Emilia Romagna, il 7,8% in Piemonte e il 5,7% in Veneto. Queste quattro sono le regioni più colpite dal Coronavirus. Vediamo quali sono i dati analizzati. Per le altre la percentuale è sotto al 4% con sette regioni addirittura sotto l’1%: è il caso di Sicilia, ... Leggi su tpi Coronavirus - rapporto dell’Iss sui pazienti deceduti : “Ecco tutti i numeri”

Coronavirus : nelle Marche rimane stabile al 2-3% il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati [DATI]

LECCE - Dopo la recrudescenza fatta registrare nella giornata di ieri, con una nuova risalita dei contagi sino a 49 nuovi soggetti postivi, per lo più ripartiti nelle province di Bari e Foggia, torna ...

Coronavirus, Toscana nella fase 2: test sierologici e indicatori di sorveglianza. L’andamento settimanale dell’epidemia

Dopo quasi una settimana dall’inizio della cosiddetta fase 2, l’Ars Toscana fa un punto della situazione sull’andamento dell’epidemia in Toscana, letta anche attraverso le lenti di alcuni degli indica ...

