Coronavirus, il paradosso dei lavoratori del Massimo di Palermo: “Stato paga 2 volte per gli stipendi, ma a noi solo un terzo della cifra” (Di sabato 9 maggio 2020) Lo Stato paga due volte per gli stipendi in un momento in cui i lavoratori non possono fare nulla. Ma per un cortocircuito burocratico agli stessi dipendenti arriva solo per un terzo della paga. È la paradossale situazione delle fondazioni liriche al tempo del Coronavirus, così come denunciata dalla Fials, il sindacato autonomi dei lavoratori dello spettacolo che accende i riflettori sul Teatro Massimo di Palermo: circa 340 lavoratori, di cui 250 stabili e il resto scritturati, tra personale amministrativo, tecnici e orchestrali. Tutti messi in ferie dall’inizio dell’emergenza, almeno per il primo mese, poi pian piano, ad esaurimento delle ferie, è stato attivato il Fis, il fondo di integrazione salariale: “Il blocco degli spettacoli non giustifica una situazione come questa – spiega Antonio Barbagallo, segretario provinciale della Fials di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘paradosso Sala che chiude Navigli - non serve’

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paradosso Test Lombardia, 4 su 10 positivi al coronavirus: tra contagio e paradosso Living Il Covid affonda l’economia greca. Di nuovo

(Ansa) L‘Acropoli riaprirà al pubblico il 18 maggio. Uno scorcio di speranza per la Grecia che arriva il giorno dopo la notizia più catastrofica possibile per l’economia greca: ai primi accenni di r ...

"Non prendiamo questo esame come un capriccio del singolo"

Si prefigura uno scenario attraversato da un grande paradosso per i medici di famiglia: "Possiamo prescrivere il test sierologico alle persone che vogliono farlo, ma abbiamo sostanzialmente le mani le ...

