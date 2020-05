Coronavirus, il ministro Boccia: “La riapertura fra regioni va monitorata caso per caso, nei prossimi giorni ulteriori concessioni” (Di sabato 9 maggio 2020) “La riapertura fra regioni va monitorata con attenzione, perché abbiamo situazioni di contagio di Coronavirus diverse. Per gli spostamenti all’interno della stessa regione credo, con una situazione sotto controllo come speriamo di avere nei prossimi giorni, ci possa essere un allentamento“. Lo afferma Francesco Boccia in un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo che “Non c’è rischio che i governatori del Sud chiudano i confini a chi viene dai territori più colpiti, se non andiamo in ordine sparso e se gli stessi si affidano alle linee guida del governo, così come hanno chiesto all’unanimità nella Conferenza Stato-regioni”. “Ho apprezzato enormemente l’atteggiamento di regioni con contagi molto limitati che non sono andate allo scontro istituzionale, pur ricevendo forti ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - morto in Grecia l'ex ministro della Sanità e vicepresidente del Parlamento

