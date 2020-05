Coronavirus, il direttore del Mario Negri: “La malattia ora sembra completamente diversa, gli infettati sono meno gravi” (Di sabato 9 maggio 2020) “I malati di Coronavirus di adesso sono completamente diversi da quelli di tre o quattro settimane fa, continuano a diminuire le terapie intensive e i ricoveri nei reparti normali. Prima arrivavano nei pronto soccorso 80 persone tutte con delle difficoltà respiratorie gravi, oggi ne arrivano dieci e otto le puoi mandare a casa. La situazione è cambiata ovunque, non solo a Bergamo e a Milano, ma anche a Roma e Napoli”. Lo spiega Giuseppe Remuzzi in un intervento alla trasmissione Piazza Pulita, che il quotidiano Libero oggi riprende sulle sue pagine. Il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi precisa di non sapere “se è il virus è mutato o se a essere cambiata è la carica virale di ogni paziente, l’unica cosa che posso dire è che sembra di essere di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il direttore dell’Uoc di Pneumologia del Gemelli : “Probabile seconda ondata tra Ottobre e Novembre”

Coronavirus - il direttore dell’Oms : “Non sarà l’unica - dobbiamo prepararci alla prossima”

Coronavirus - il direttore dello Spallanzani : “Dobbiamo mantenere regole precise - solo così vinceremo la guerra” (Di sabato 9 maggio 2020) “I malati didi adesso sonodiversi da quelli di tre o quattro settimane fa, continuano a diminuire le terapie intensive e i ricoveri nei reparti normali. Prima arrivavano nei pronto soccorso 80 persone tutte con delle difficoltà respiratorie gravi, oggi ne arrivano dieci e otto le puoi mandare a casa. La situazione è cambiata ovunque, non solo a Bergamo e a Milano, ma anche a Roma e Napoli”. Lo spiega Giuseppe Remuzzi in un intervento alla trasmissione Piazza Pulita, che il quotidiano Libero oggi riprende sulle sue pagine. Ildell’istituto di ricerche farmacologiche, Giuseppe Remuzzi precisa di non sapere “se è il virus è mutato o se a essere cambiata è la carica virale di ogni paziente, l’unica cosa che posso dire è chedi essere di ...

La7tv : #piazzapulita Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri: “Se le cose vanno come stanno andando adesso il vac… - Corriere : «Il comportamento poco prudente degli specializzandi ha favorito il contagio» - Corriere : «Il comportamento poco prudente degli specializzandi ha favorito il contagio» - GFabrygherardi : RT @La7tv: #piazzapulita Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri: “Se le cose vanno come stanno andando adesso il vaccino non serv… - CretellaRoberta : RT @La7tv: #piazzapulita Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri: “Se le cose vanno come stanno andando adesso il vaccino non serv… -