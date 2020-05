Coronavirus, i sospetti di Zaia: «Se perde forza così velocemente, vuol dire che è artificiale» (Di sabato 9 maggio 2020) La “dottrina Trump” sulla natura made in China del Coronavirus trova in Italia un adepto d’eccezione. Addirittura Luca Zaia, il governatore del Veneto. «Dico una cosa che farà arrabbiare qualcuno – premette nel corso del consueto punto stampa in diretta Facebook: se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Un virus non perde forza con questa velocità. Se perde forza allora probabilmente potrebbe essere di natura artificiale. Si è scritto tanto di questo virus Se se ne va tanto velocemente secondo me c’è qualcosa di mezzo di artificiale». Zaia lo ha detto nella consueta diretta Facebook L’inattesa sortita di Zaia sembra destinata a sollevare polemiche. Del resto, la tesi dell’errore occorso in un laboratorio di Wuhan, la città-simbolo del contagio è tuttora ufficiale negli ... Leggi su secoloditalia "Casi sospetti - in corso accertamenti". Bomba sulla Serie A : coronavirus - positivi al Milan?

