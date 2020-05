Coronavirus | i ristoranti riaprono il 18 maggio | tutte le regole per evitare il contagio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) L’Italia è sempre più pronta a ripartire, ma per farlo è sempre necessario usare cautela e seguire tutti i protocolli di sicurezza. Accadrà questo anche alle attività di ristorazione, pronte a rialzare le saracinesche a partire dal 18. Nelle ultime ore sono state messe a punto dal Governo le linee guida da seguire per la sicurezza di tutti. Un esempio? La prenotazione sarà obbligatoria. Per poter tenere sotto controllo il flusso della clientela, la prenotazione resta una modalità obbligatoria per chi deciderà di tornare a sedere ai tavoli del proprio ristorante di fiducia. Obbligatori restano anche i gel igienizzanti e l’uso delle mascherine, per spostarsi verso i bagni e la cassa. Mascherine anche per tutti i camerieri e per chi lavora nelle cucine. I tavoli? Meglio se posti in ambienti all’aperto, ...