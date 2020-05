(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il Governo deve intervenire urgentemente perche si stanno accumulando per l’della cassa integrazione. Migliaia di famiglie sono in grave difficoltà. Inps, banche e Regioni sono chiamate ad uno sforzo responsabile. Nessun lavoratore può essere lasciato da solo in questo momento”. Lo ha scritto su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria, sul problema deinell’della Cassa integrazione ai lavoratori.L'articolo, ‘governoCig’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Furlan, 'governo intervenga, superare ritardi erogazione Cig'... - AndreD81 : RT @CislNazionale: ?? Hai perso l’intervista di #tg2post a @FurlanAnnamaria su #Fase2 e #ripartenza dal #coronavirus, alleanza tra parti soc… - EwaBlasik : RT @CislNazionale: ?? Hai perso l’intervista di #tg2post a @FurlanAnnamaria su #Fase2 e #ripartenza dal #coronavirus, alleanza tra parti soc… - MicheleSorge : RT @CislNazionale: ?? Hai perso l’intervista di #tg2post a @FurlanAnnamaria su #Fase2 e #ripartenza dal #coronavirus, alleanza tra parti soc… - cislpfu : RT @CislNazionale: ?? Hai perso l’intervista di #tg2post a @FurlanAnnamaria su #Fase2 e #ripartenza dal #coronavirus, alleanza tra parti soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Furlan

Redattore Sociale

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il Governo deve intervenire urgentemente per superare i ritardi che si stanno accumulando per l’erogazione della cassa integrazione. Migliaia di famiglie sono in grave diff ...Ma nell'ambito d'un approccio comune e di consultazioni continue fra il governo di Londra e quelli di Edimburgo, Cardiff e Belfast, che - in base alla devolution - sul lockdown possono adottare misure ...