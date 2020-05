Coronavirus e bufale, nel nuovo dossier del Ministero: le fake news più pericolose (Di sabato 9 maggio 2020) La lotta alla disinformazione non conosce sosta. Il Ministero della Salute, infatti, ha pubblicato nelle scorse ore il dossier “Coronavirus e fake news”, necessario per contrastare tutte le bufale che circolano quotidianamente sui social e sulle app di messaggistica istantanea. Nella nuova pubblicazione, in particolare, i tecnici del Ministero hanno dovuto sfatare 9 nuovi miti che, nelle ultime settimane, avevano ricevuto particolare eco sulle piattaforme web di condivisione. E, anche se ai pù potrebbero apparire come storie quanto meno assurde, devono aver avuto un seguito non indifferente se è dovuto intervenire addirittura il Ministero della Salute per apporci su il bollino di “bufala”. nuovo Coronavirus, le bufale su sterilizzazione e sanificazione Con l’ormai prossima riapertura delle attività commerciali (il Governo sta studiando ... Leggi su quifinanza Pioggia di bufale coi post su Judy Mikovits - vaccini e Coronavirus con 0 vittime : chi è la dottoressa

“È un’influenza - è colpa del 5G” : tutte le bufale dei complottisti sul Coronavirus - smontate una per una

Le ultime nove bufale sui rimedi anti-coronavirus smentite dal Ministero della Salute (Di sabato 9 maggio 2020) La lotta alla disinformazione non conosce sosta. Ildella Salute, infatti, ha pubblicato nelle scorse ore il”, necessario per contrastare tutte leche circolano quotidianamente sui social e sulle app di messaggistica istantanea. Nella nuova pubblicazione, in particolare, i tecnici delhanno dovuto sfatare 9 nuovi miti che, nelle ultime settimane, avevano ricevuto particolare eco sulle piattaforme web di condivisione. E, anche se ai pù potrebbero apparire come storie quanto meno assurde, devono aver avuto un seguito non indifferente se è dovuto intervenire addirittura ildella Salute per apporci su il bollino di “bufala”., lesu sterilizzazione e sanificazione Con l’ormai prossima riapertura delle attività commerciali (il Governo sta studiando ...

MedicalFactsIT : Coronavirus – Pillole di ottimismo: girano ancora troppe bufale #coronavirus #coronavirusitalia #medicalfacts… - de_Liberato : @VNotKind è vero Valeria: per esempio conosco che un blog che si spaccia per testata giornalista non è credibile. - bnotizie : Sigarette elettroniche, coronavirus e fake news: il vapore può trasmettere il Covid? L`Anpvu smonta alcune bufale |… - CaratelliAugust : IL MINISTERO DELLA SALUTE CONFERMA 'L'OZONO NON DISINFETTA' Coronavirus e bufale, il ministero della Salute smentis… - rgrendene : RT @UAAR_it: Anche durante l'emergenza coronavirus bisogna impegnarsi nel contrasto a bufale, notizie sensazionalistiche e pseudoscienza. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bufale Coronavirus e bufale, il ministero della Salute smentisce: "L'ozono non disinfetta" La Repubblica Sigarette elettroniche, coronavirus e fake news: il vapore può trasmettere il Covid? L’Anpvu smonta alcune bufale

L’Associazione Nazionale per i Vapers Uniti: “Nessun prova che il virus si leghi al particolato, l’inquinamento peggiora la salute polmonare. Il Vapore delle sigarette elettroniche non trasmette il Co ...

Insetti trasmettono il coronavirus, acqua e bicarbonato per curarlo: tutte le ultime fakenews

Smentite sulla base delle attuali evidenze scientifiche.. Queste sono solo alcune delle bufale smentite questa settimana. LEGGI ANCHE Coronavirus in Valtellina: nuova frenata per i contagi Ancora tro ...

L’Associazione Nazionale per i Vapers Uniti: “Nessun prova che il virus si leghi al particolato, l’inquinamento peggiora la salute polmonare. Il Vapore delle sigarette elettroniche non trasmette il Co ...Smentite sulla base delle attuali evidenze scientifiche.. Queste sono solo alcune delle bufale smentite questa settimana. LEGGI ANCHE Coronavirus in Valtellina: nuova frenata per i contagi Ancora tro ...