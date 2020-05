Coronavirus, due nuovi casi positivi al GOM: il bollettino (Di sabato 9 maggio 2020) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 219 soggetti, di cui 2 sono risultati positivi al test. I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 14: 12 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 56. Nelle ultime ventiquattro ore è stato dimesso un paziente ed è stato effettuato un ricovero. Leggi anche: Coronavirus, +3 nuovi positivi in Calabria. Il bollettino della Regione La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare a tutta la cittadinanza il rispetto delle misure di prevenzione del contagio col ... Leggi su citynow Coronavirus Roma - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : guarito un bambino di due anni

