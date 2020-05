Coronavirus | cosa riapre dall’11 maggio | ecco i dettagli regione per regione

GabrieleMuccino : C'è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte… - fattoquotidiano : 'MILANO, UNA BOMBA' I Navigli si riempiono e sui social scoppia la polemica. Galli lancia l'allarme: 'Necessari più… - NicolaPorro : L'emergenza #Coronavirus ha confermato che, qualsiasi cosa succeda, la scelta delle 'dimissioni' non rientra tra le… - ArcaIncubatore : #ImpresaSIcura: cosa prevede il bando e come chiedere il rimborso delle mascherine e #DPI Dal prossimo 11 maggio è… - marcopalears : RT @antondepierro: Chiedo scusa ad #AldoMoro, ma mi piacerebbe farvi cogliere le differenze tra i 2. Le comparazioni dirette a volte servon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Coronavirus, cosa riapre l'11 maggio regione pe regione. Negozi, parrucchieri e ristoranti QUOTIDIANO.NET Coronavirus: Gori, 'ragazzi fate la vostra parte, non voglio a Bergamo scene Navigli'

Io non vorrei che una cosa simile accadesse a Bergamo né domani, né dopo, né nelle settimane successive". Al momento, sottolinea, "non ho visto qui scene di massa e affollamenti ma ho questa ...

Presunto boss di Misilmeri morto in carcere per Coronavirus, s'indaga per omicidio colposo

L’avevano preannunciato e ora l’hanno fatto: la famiglia di Vincenzo Sucato, 76 anni, accusato di essere stato a capo della famiglia mafiosa di Misilmeri e deceduto in carcere per Covid-19 il primo ap ...

