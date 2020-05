Coronavirus, Cesare Battisti chiede la scarcerazione: “Temo il contagio, da un anno e mezzo sono l’unico in isolamento” (Di sabato 9 maggio 2020) L’ex terrorista Cesare Battisti, ci riprova a non scontare la propria pena. L’uomo, che sta scontando l’ergastolo per 4 omicidi nel carcere di Oristano, ha presentato istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere, con la motivazione del rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19. Lo conferma il suo avvocato, Davide Steccanella. “Teme il contagio. Inoltre da un anno e mezzo è l’unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da allora non vede parenti”, spiega il legale. In base a quanto si apprende Battisti avrebbe chiesto di scontare la propria pena presso casa dei parenti, nel Lazio.L'articolo Coronavirus, Cesare Battisti chiede la scarcerazione: “Temo il contagio, da un anno e mezzo sono l’unico in isolamento” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Cesare Battisti chiede la scarcerazione : «Ho paura del contagio»

"Temo il contagio da coronavirus". Cesare Battisti chiede la scarcerazione

Cesare Perotti - chi è : terapia al plasma contro il Coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) L’ex terrorista, ci riprova a non scontare la propria pena. L’uomo, che sta scontando l’ergastolo per 4 omicidi nel carcere di Oristano, ha presentato istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere, con la motivazione del rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19. Lo conferma il suo avvocato, Davide Steccanella. “Teme il. Inoltre da une mezzo è l’unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da allora non vede parenti”, spiega il legale. In base a quanto si apprendeavrebbe chiesto di scontare la propria pena presso casa dei parenti, nel Lazio.L'articolola: “Temo il, da une mezzo sono l’unico in isolamento” Meteo Web.

Candy_Amara : RT @RadioSavana: Avviso di sfratto in corso. Proteste in tutta Italia contro #Conte: #Milano piazzale Giulo Cesare, #Torino piazza Santa Ri… - leggoit : #cesare battisti chiede la scarcerazione: «Ho paura del #coronavirus» - RobyRed4 : RT @RadioSavana: Avviso di sfratto in corso. Proteste in tutta Italia contro #Conte: #Milano piazzale Giulo Cesare, #Torino piazza Santa Ri… - loreombra : RT @Agenzia_Ansa: Battisti: 'Temo il contagio', l'ex terrorista chiede la scarcerazione #Coronavirus #ANSA - massimoB0N : RT @RadioSavana: Avviso di sfratto in corso. Proteste in tutta Italia contro #Conte: #Milano piazzale Giulo Cesare, #Torino piazza Santa Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cesare "Temo il contagio da coronavirus". Cesare Battisti chiede la scarcerazione L'HuffPost Coronavirus, Cesare Battisti chiede la scarcerazione: «Ho paura del contagio»

C'è un momento esatto che segna la fine della latitanza di Cesare Battisti e va rintracciato 3 mesi prima dell'arresto che gli agenti boliviani insieme a quelli dell'Interpol hanno eseguito ieri a San ...

'Temo contagio', Cesare Battisti chiede scarcerazione

L’ex terrorista Cesare Battisti, che sta scontando l’ergastolo per 4 omicidi nel carcere di Oristano, ha fatto istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio di ...

C'è un momento esatto che segna la fine della latitanza di Cesare Battisti e va rintracciato 3 mesi prima dell'arresto che gli agenti boliviani insieme a quelli dell'Interpol hanno eseguito ieri a San ...L’ex terrorista Cesare Battisti, che sta scontando l’ergastolo per 4 omicidi nel carcere di Oristano, ha fatto istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio di ...