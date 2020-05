Coronavirus, Cesare Battisti chiede la scarcerazione: “Ho paura di essere infettato” (Di sabato 9 maggio 2020) L'ex terrorista Cesare Battisti ha chiesto di essere scarcerato a causa dell’emergenza Coronavirus. “Sono vecchio e malato, qui in carcere ho paura di essere infettato”, è la motivazione con cui ha chiesto i domiciliari. L’uomo sta scontando l'ergastolo per 4 omicidi in una cella di Oristano. Tramite il suo avvocato, ha fatto istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA). L’avvocato di Cesare Battisti: “Teme il contagio” Il legale di Battisti, Davide Steccanella, ha confermato che la richiesta è stata avanzata in settimana. “Teme il contagio. Inoltre da un anno e mezzo è l'unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da ... Leggi su tg24.sky Cesare Battisti chiede di uscire dal carcere : ha paura del coronavirus. Insorgono Salvini e Meloni

Coronavirus - Cesare Battisti fa istanza per beneficiare di misure alternative al carcere : le reazioni di Salvini e Meloni

Cesare Battisti chiede la scarcerazione/ "Teme il coronavirus ed è malato" (Di sabato 9 maggio 2020) L'ex terroristaha chiesto discarcerato a causa dell’emergenza. “Sono vecchio e malato, qui in carcere hodiinfettato”, è la motivazione con cui ha chiesto i domiciliari. L’uomo sta scontando l'ergastolo per 4 omicidi in una cella di Oristano. Tramite il suo avvocato, ha fatto istanza per beneficiare di misure alternative alla custodia in carcere per il rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA). L’avvocato di: “Teme il contagio” Il legale di, Davide Steccanella, ha confermato che la richiesta è stata avanzata in settimana. “Teme il contagio. Inoltre da un anno e mezzo è l'unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da ...

Agenzia_Ansa : Battisti: 'Temo il contagio', l'ex terrorista chiede la scarcerazione #Coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, anche l’ex terrorista Cesare Battisti vuole uscire per paura del contagio: chiesti i domiciliari a cas… - LegaSalvini : ++ 'TEMO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS'. CESARE BATTISTI CHIEDE LA SCARCERAZIONE ++ - gavicarta : RT @RadioSavana: Avviso di sfratto in corso. Proteste in tutta Italia contro #Conte: #Milano piazzale Giulo Cesare, #Torino piazza Santa Ri… - Francesca30301 : RT @RadioSavana: Avviso di sfratto in corso. Proteste in tutta Italia contro #Conte: #Milano piazzale Giulo Cesare, #Torino piazza Santa Ri… -