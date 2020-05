Coronavirus, ancora ottime notizie dalla Basilicata: nessun contagio per il 3° giorno consecutivo (Di sabato 9 maggio 2020) ottime notizie arrivano dalla Basilicata: ieri sono stati eseguiti 656 tamponi e per il terzo giorno consecutivo sono risultati tutti negativi. Sale a 27 il numero delle vittime per il decesso di un uomo di Bernalda nella terapia intensiva dell’ospedale di Matera. Secondo i dati aggiornati della task force sanitaria, i casi attualmente positivi sono 145 (-7), sono 27 (+1) le persone decedute e 210 (+6) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 46 (-4) di cui 1 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 99 (-3). Il Comune più colpito è Matera con 75 casi in tutto di contagio mentre quello con il maggior numero di vittime è Potenza con nove decessi. In tutto i casi registrati in Basilicata sono stati 382. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 17.433 tamponi. Nella ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ancora due settimane di quarantena in Argentina

Per la seconda volta in meno di due settimane tra Regione e Comune scattano accuse reciproche sul ‘bonus affitto’ da erogare come misura straordinaria alle famiglie in difficoltà economica per l’emerg ...

Dopo lo sfogo social del campione del Mondo 2006, l'avvocato di famiglia rincara la dose: "Se Giuseppe morirà in prigione faremo denuncia" "Giuseppe Iaquinta potrebbe avere il coronavirus in carcere".

