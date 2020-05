Coronavirus, anche in Calabria inizia l’iter per la terapia con plasma iperimmune: il primario di Reggio, “è molto promettente” (Di sabato 9 maggio 2020) Il primario del Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria Alfonso Trimarchi ha spiegato oggi come anche in Calabria sia partito l’iter per la sperimentazione della terapia con plasma iperimmune contro il Coronavirus: “quella degli anticorpi neutralizzanti è una strategia valida, importantissima, su cui dobbiamo sperare tutti“, ha detto Trimarchi sottolineando i pregi di questa terapia. Che tuttavia potrebbe non servire nell’immediato in Calabria, dove i guariti (427) sono più del quintuplo dei ricoverati (70). Per questo motivo si sta valutando la creazione di una banca del plasma per conservarlo ed utilizzarlo all’occorrenza, in vista di una seconda ondata nel prossimo inverno, o di fornirlo ad altre Regioni in cui ci sono ancora più pazienti che potrebbero averne bisogno. Coronavirus, la terapia con ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 217.000 casi totali. Trump : “Il Covid-19 se ne andrà anche senza vaccino”. Nuovi focolai in Germania - in Francia e in Corea del Sud – DIRETTA

Coronavirus - anche l’ex terrorista Cesare Battisti vuole uscire per paura del contagio : chiesti i domiciliari a casa di parenti nel Lazio

Coronavirus Lazio - tra i nuovi decessi anche un uomo di Nettuno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche il Piemonte sperimenterà la cure al plasma La Stampa Coronavirus, il pasticcio di Avellino: l'infermiera positiva rimessa al lavoro

Il caso del gene N scuote la provincia di Avellino. Un operatore sanitario del Moscati con una variante del Coronavirus, rimane al lavoro gettando ombre sinistre sull'ospedale cittadino. «Dopo i tampo ...

Emergenza Covid-19, un decesso nelle ultime 24 ore negli ospedali savonesi

Asl 2 segnala un decesso di un uomo di 81 anni della Provincia di Savona; Asl 3 un decesso di un uomo di 88 anni con comorbidità deceduto l'8/5/20 nel reparto di Medicina Interna. Il Covid 19 è stato ...

