Conoscete la seconda moglie di Claudio Lippi? Kerima gli ha fatto perdere ben 20 chili

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 9 maggio 2020)visibilmente dimagrito Prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19 e che il cooking show La prova del cuoco andava ancora in onda su Rai Uno, il pubblico ha notato una differenza su. Il 74enne, infatti, rispetto a prima si presentava in studio con un fisico più asciutto e longilineo. In tanti hanno pensato male, ovvero facendo riferimento a delle brutte malattia. Per fortuna nulla di tutto questo, il conduttore lombardo è in buona salute e lui stesso ha confidato di essersi messo in riga. Il diretto interessata ne ha parlato con i suoi follower di Instagram e successivamente anche ai microfoni del magazine Intimità. Il collega di lavoro di Elisa Isoardi ha svelato di aver perso ben 20in un paio d’anni. Il segreto dietro a tale sacrificio è suaSimula che in tutto questo tempo lo ha incitato. Nuovo stile ...