Confindustria | Fipe e Confesercenti contro il governo | Riapertura? No | nuove tasse

(Di sabato 9 maggio 2020) La proposta di destinare lo 0,75 % della raccolta delle scommesse sportive per alimentare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” è immotivata, assurda e pericolosa e per di più avanzata in un momento in cui la crisi del Covid-19 ha messo in ginocchio il Paese, le sue aziende ed i suoi lavoratori. Se venisse effettivamente applicata, il settore delle scommesse sarebbe oggi l'unico in Italia a subire un aumento fiscale: la causa dello sport è sicuramente meritevole di supporto, ma con altri mezzi e non a spese di lavoratori e famiglie che già oggi vivono il dramma della cassa integrazione e che, invece di ricevere supporto, perderanno il lavoro. Il provvedimento avrebbe infatti un impatto devastante sull'intero comparto delle scommesse, già duramente colpito dalle ripercussioni derivanti dall'emergenza sanitaria, senza ...