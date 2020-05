Confimi Industria, Paolo Agnelli su crisi piccole e medie imprese (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – Lo scorso 28 aprile Confimi Industria ha presentato le proprie considerazioni sul DL imprese al Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Raffaele Trano. L’audizione avvenuta in video conferenza ha permesso alla Confederazione del manifatturiero italiano di fare il punto avanzando perplessità e proposte. Riprendendo i temi affrontati in quella circostanza, rispetto alla crisi economica che attanaglia in particolare le piccole e medie imprese, Teleborsa ha intervistato Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata rappresenta circa 40 mila imprese per 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Paolo Agnelli, classe 1951, di Lallio, provincia di Bergamo, imprenditore di terza generazione, è Presidente ... Leggi su quifinanza (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – Lo scorso 28 aprileha presentato le proprie considerazioni sul DLal Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Raffaele Trano. L’audizione avvenuta in video conferenza ha permesso alla Confederazione del manifatturiero italiano di fare il punto avanzando perplessità e proposte. Riprendendo i temi affrontati in quella circostanza, rispetto allaeconomica che attanaglia in particolare le, Teleborsa ha intervistato, presidente di, la Confederazione dell’Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata rappresenta circa 40 milaper 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro., classe 1951, di Lallio, provincia di Bergamo, imprenditore di terza generazione, è Presidente ...

Agnelli: "Occirevano misure straordinarie, non passare dalle rigide misure europee e bancarie"

Ripartenza a carissimo prezzo per le imprese bergamasche e italiane. "Occorreva liquidità, non debiti". Lo ha affermato Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria a Simona Befani in tg ore 12.

Ripartenza a carissimo prezzo per le imprese bergamasche e italiane. "Occorreva liquidità, non debiti". Lo ha affermato Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria a Simona Befani in tg ore 12.