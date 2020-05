«Commossi dalla sensibilità del militare» Che ha raccontato il viaggio delle salme (Di sabato 9 maggio 2020) «È stato un bel pensiero, siamo contenti di quello che ha scritto e lo vogliamo ringraziare di tanta sensibilità». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 maggio 2020) «È stato un bel pensiero, siamo contenti di quello che ha scritto e lo vogliamo ringraziare di tanta sensibilità».

ActualitiyItaly : RT @Agenzia_Ansa: #BelgiumGP E' scattato bene dalla #pole #Leclerc. Un minuto di silenzio in pista per ricordare #Hubert. Piloti commossi… - NotizieVeloci : RT @Agenzia_Ansa: #BelgiumGP E' scattato bene dalla #pole #Leclerc. Un minuto di silenzio in pista per ricordare #Hubert. Piloti commossi… - masaccio_ : @simonasiri @francescocosta Un milione di iracheni sono meno commossi dalla sua retorica spicciola... -

Ultime Notizie dalla rete : Commossi dalla «Commossi dalla sensibilità del militare» Che ha raccontato il viaggio delle salme L'Eco di Bergamo Addio a Valerio, combattente dell’anticamorra: sul feretro la bandiera del comitato Don Diana

L’ultimo saluto a Valerio Taglione, coordinatore del comitato don Peppe Diana, scomparso ieri a 51 anni. Il ricordo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Perdiamo un protagonista d ...

Giovanni Ciacci, Vite da Copertina: "Un attore molto bello si è tanto arrabbiato" | INTERVISTA ESCLUSIVA

Simpatico, ironico e soprattutto colto. Sentendo parlare Giovanni Ciacci sembra di aver a che fare con una enciclopedia umana del mondo dello spettacolo, una enciclopedia in grado di trasmettere emozi ...

L’ultimo saluto a Valerio Taglione, coordinatore del comitato don Peppe Diana, scomparso ieri a 51 anni. Il ricordo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Perdiamo un protagonista d ...Simpatico, ironico e soprattutto colto. Sentendo parlare Giovanni Ciacci sembra di aver a che fare con una enciclopedia umana del mondo dello spettacolo, una enciclopedia in grado di trasmettere emozi ...