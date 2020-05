Come funziona il nuovo superbonus per i lavori in casa (Di sabato 9 maggio 2020) Libero oggi pubblica un’infografica che riepiloga Come funziona il nuovo superbonus per i lavori in casa. Il provvedimento permette interventi Come la sostituzione di vecchie caldaie con quelle a condensazione o a pompa di calore, l’installazione di pannelli solari, il miglioramento dell’isolamento termico e l’effettuazione di lavori che rientrano nel capitolo della prevenzione antisismica gratis: a pagare sarà lo Stato. Come funziona il nuovo superbonus per i lavori in casa Un modello già usato: il proprietario che effettua i lavori potrà detrarre il 110% o il 120% per le spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche o installazione di impianti fotovoltaici fino al 31 dicembre 2022. In alternativa, spiega sempre il quotidiano, ci sarà la possibilità di ricevere uno sconto in fattura pari al ... Leggi su nextquotidiano Estate 2020 - Bonus vacanze fino a 500 euro : come funziona

Come funziona il test sulla saliva per il Covid-19

Coronavirus, finanziamenti per le imprese dell'Umbria: ecco il Fondo Re-Start, come fare domanda

Si chiama Re-Start ed è il fondo prestiti della Regione Umbria per le imprese per affrontare l'emergenza coronavirus. L'avviso con le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati è stato pubblicato ...

Ecco come funziona la “piovra” cinese

La pandemia da COVID-19 ha risvegliato una parte di Occidente dal sonno eterno che ha impedito di distinguere gli alleati dagli avversari. Pochi leader coraggiosi hanno tirato giù il drappo che nascon ...

