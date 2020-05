"Col c***o". Becchi non ci sta. Voce terrificante: ci vogliono tenere prigionieri altri sei mesi? (Di sabato 9 maggio 2020) La Protezione civile ha consigliato al governo di prorogare lo stato d'emergenza di altri sei mesi: se la richiesta dovesse venire accolta, l'attuale scadenza fissata per il 31 luglio verrebbe spostata al 31 gennaio 2021. La proposta è contenuta nelle indicazioni invitate in vista del decreto rilancio e si basa sull'impossibilità, secondo la Protezione civile, di superare i contesti emergenziali entro il 31 luglio. Seppur la proroga dello stato d'emergenza non dovrebbe sortire effetti per le casse dello Stato (gli interventi proseguirebbero nel limite delle risorse già stanziate), gli italiani hanno reagito molto male: spostare di sei mesi la scadenza dell'emergenza appare come un altro atto che limita la loro libertà e che allontana ulteriormente il ritorno alla normalità, o almeno ad una parvenza di essa. Anche Paolo Becchi si è espresso in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) La Protezione civile ha consigliato al governo di prorogare lo stato d'emergenza disei mesi: se la richiesta dovesse venire accolta, l'attuale scadenza fissata per il 31 luglio verrebbe spostata al 31 gennaio 2021. La proposta è contenuta nelle indicazioni invitate in vista del decreto rilancio e si basa sull'impossibilità, secondo la Protezione civile, di superare i contesti emergenziali entro il 31 luglio. Seppur la proroga dello stato d'emergenza non dovrebbe sortire effetti per le casse dello Stato (gli interventi proseguirebbero nel limite delle risorse già stanziate), gli italiani hanno reagito molto male: spostare di sei mesi la scadenza dell'emergenza appare come un altro atto che limita la loro libertà e che allontana ulteriormente il ritorno alla normalità, o almeno ad una parvenza di essa. Anche Paolosi è espresso in ...

“Un aiuto terapeutico importante, non definitivo ma di emergenza”, è così che Francesco Vitale, docente d’Igiene all’università di Palermo, nonché responsabile del laboratorio di riferimento regionale ...

Peccioli, 6 maggio 2020 - La Fondazione Peccioliper dal 7 maggio inaugura una mostra virtuale di 12 disegni di Aldo Di Gennaro, importante fumettista, in collaborazione con Cristoforo Moretti. Chissà ...

