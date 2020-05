Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia al terzo posto con oltre 30000 decessi, USA in testa (Di sabato 9 maggio 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior numero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (9 maggio): 1. USA 78.771 2. Gran Bretagna 31.5873. Italia 30.395 4. Spagna 26.478 5. Francia 26.230 6. Brasile 10.037 7. Belgio 8.581 8. Germania 7.510 9. Iran 6.589 10. Paesi Bassi 5.422 11. Cina 4.633 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi - Italia terza

Ultime Notizie dalla rete : Classifica morti Coronavirus ultime notizie 8 maggio, superati i 30.000 morti in Italia Fanpage.it "Le nostre strade non sono vuote ma piene d'amore". Il discorso della regina Elisabetta

Anche se "può sembrare strano" ai cittadini britannici non poter celebrare lo "speciale" anniversario dei 75 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, "le nostre strade non sono vuote, sono pie ...

Coronavirus, il bollettino del 9 maggio: mai così bassi i nuovi contagi, superata quota 100.000 guariti

ROMA - I morti tornano a essere meno di 200, dopo alcuni giorni di recrudescenza, e già questa - seppure nella drammaticità di altre 194 vittime - è una buona notizia. Ma per il resto i dati diffusi o ...

