Ci hanno indorato la pillola del Mes Prestiti a 10 anni senza troika Ma il trappolone

(Di sabato 9 maggio 2020) Alla fine l’Olanda si è dovuta arrendere, a prevalere è stata la linea di una condizionalità “light” per l’eventuale richiesta di accesso ai fondi del Meccanismo europeo di stabilità anche per la parte relativa alla durata massima di scadenza dei, che sarà di diecie non di due come nei desiderata del premier Rutte. I ministri delle Finanze dell’Eurozonainfatti stabilito ieri i dettagli sulla nuova linea di credito da 240 miliardi, concordando sul fatto che “il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato dal virus e proporzionati alle caratteristiche e all’utilizzo del sostegno per la crisi pandemica, in linea con il quadro dell’Ue e le pertinenti linee guida Mes”. Accolta, dunque la proposta di Gentiloni e Dombrovskis ...