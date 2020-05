Ci attende il futuro della Grecia Becchi | cosa significa il sì al Mes | la

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) “Con il Mes approvato, e cui saremo costretti a fare ricorso, ilche ciè quello”. Parola di Paolo, che avverte il rischio di ritrovarsi la Troika in casa quando l'emergenza coronavirus sarà finita. Lo stesso rischio temuto all'interno del Movimento 5 Stelle, che continua a ritenere inadeguato il Meccanismo europeo di stabilità: sarà necessario un compromesso per consentire a Giuseppe Conte di andare avanti con il suo governo. “Con il virus sono morti circa 30mila italiani - ha sottolineato- con il Mes sarà un popolo intero a morire. E il popolo non può neppure scende in piazza a urlare il proprio dissenso”.