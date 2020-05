Chiesa: «Penso solo alla Fiorentina e non ho un procuratore. Tratta sempre mio padre» (Di sabato 9 maggio 2020) Federico: «Il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico, devo completarmi e sono il primo a rendermene conto. Non ci sono Trattative in corso, c'è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parliamo in due, mio padre e io. Quella voce che mi accostava a Totti era una fake news, Francesco è stato il primo a contattare la società per chiarirlo» Leggi su firenzepost Chiesa sul suo futuro : «Non ci sono trattative - penso solo alla Fiorentina»

Commisso : “Renzi dice Chiesa all’Inter? E’ un amico ma pensi alla politica - al calcio ci penso io” (Di sabato 9 maggio 2020) Federico: «Il mio obiettivo è il miglioramento generale, nonquello tecnico, devo completarmi e sono il primo a rendermene conto. Non ci sonotive in corso, c'è la. Non ho un, con la società parliamo in due, mioe io. Quella voce che mi accostava a Totti era una fake news, Francesco è stato il primo a contattare la società per chiarirlo»

Calciodiretta24 : Fiorentina, Chiesa: “Penso solo al presente, vogliamo giocare” - FirenzePost : Chiesa: «Penso solo alla Fiorentina e non ho un procuratore. Tratta sempre mio padre» - CadyLeeRock : RT @Gnafaccio2: METTIAMO LE COSE IN CHIARO: IO NON PENSO DI ANDARE IN CHIESA, PER NON DISTURBARE GLI IDIOTI, PERÒ QUANDO RIAPRIRANNO I SUSH… - _fyoxx : RT @Gnafaccio2: METTIAMO LE COSE IN CHIARO: IO NON PENSO DI ANDARE IN CHIESA, PER NON DISTURBARE GLI IDIOTI, PERÒ QUANDO RIAPRIRANNO I SUSH… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Fiorentina, Chiesa e il dribbling sul futuro: 'Penso solo al presente, prima torniamo a giocare' -