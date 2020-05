Chiellini: “Balotelli persona negativa, Felipe Melo una mela marcia” (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio Chiellini nella sua autobiografia ha attaccato Mario Balotelli e Felipe Melo. TORINO – Un’autobiografia molto criticata quella di Giorgio Chiellini. Nel libro ci sono passaggi molto duri nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo. “Mario – si legge nel testo – è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggio era Felipe Melo: il peggio del peggio. Con lui si rischiava la rissa ogni giorni. Lo dissi anche alla società: è una mela marcia“. Balotelli a Chiellini: “Strano capitano” La replica di Balotelli è arrivata tramite i social: “Io almeno – ha scritto Super Mario – ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto ... Leggi su newsmondo Chiellini “Balotelli da schiaffi” - Supermario “Almeno parlo in faccia”

