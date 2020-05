Chi è Silvia Romano, la giovane italiana liberata dopo un anno e mezzo di prigionia (Di sabato 9 maggio 2020) Chi è Silvia Romano, la giovane italiana rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata un anno e mezzo dopo. ROMA – liberata Silvia Romano. Attraverso i social il premier Conte ha confermato il ritrovamento della cooperante milanese che nelle prossime ore è attesa in Italia per riabbracciare amici e parenti. Una notizia arrivata ad un anno e mezzo dal rapimento avvenuto in Kenya nel novembre 2018. Oltre 12 mesi senza informazioni ufficiali sulla giovane italiana che ora finalmente potrà tornare a casa. Chi è Silvia Romano, la giovane cooperante italiana Nata a Milano, Silvia Romano si è avvicinata al mondo delle Onlus sin da giovane. Il trasferimento in Kenya è avvenuto per partecipare al progetto di Africa Milele Onlus, associazione con sede a Fano che si occupa dei progetti di sostegno all’infanzia nel Paese ... Leggi su newsmondo Silvia Romano - così è stata liberata a 30 km da Mogadiscio. Nella notte l’operazione degli 007 in collaborazione coi servizi turchi e somali

Silvia Romano : Bottici - ‘grazie a chi ha lavorato per farla tornare a casa’

