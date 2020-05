Chi è Silvia Romano, la cooperante italiana liberata dopo 18 mesi in Africa (Di sabato 9 maggio 2020) Silvia Romano è milanese e ha 25 anni anni. È andata in Africa per aiutare. Solo questo: dare una mano. Come la volontaria dell'associazione Africa Milele Onlus, una piccola organizzazione. Silvia è stata rapita alle 20 di martedì 20 novembre nella contea di Kilifi, in Kenya ed è stata liberata il 9 maggio grazie al lavoro dell'intelligence italiana. Dove ha studiato e cosa ha studiato Silvia si è laureata pochi mesi prima del sequestro, nel febbraio 2018, in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani. Ma la sua passione è anche il fitness: aveva iniziato a lavorare nella palestra 'Pro Patria 1883' di Milano per poi passare alla 'Zero Gravity', dove uno dei responsabili la ricorda come una ragazza che ... Leggi su agi Ermal Meta/ Dopo Silvia Notargiacomo chi è la nuova fidanzata del cantante?

Chi è Silvia Mazzieri - protagonista della fiction Vivi e lascia vivere : età - biografia e curiosità

Chi è Silvia Mazzieri - protagonista della fiction Vivi e lascia vivere : età - biografia e curiosità (Di sabato 9 maggio 2020)è milanese e ha 25 anni anni. È andata inper aiutare. Solo questo: dare una mano. Come la volontaria dell'associazioneMilele Onlus, una piccola organizzazione.è stata rapita alle 20 di martedì 20 novembre nella contea di Kilifi, in Kenya ed è statail 9 maggio grazie al lavoro dell'intelligence. Dove ha studiato e cosa ha studiatosi è laureata pochiprima del sequestro, nel febbraio 2018, in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani. Ma la sua passione è anche il fitness: aveva iniziato a lavorare nella palestra 'Pro Patria 1883' di Milano per poi passare alla 'Zero Gravity', dove uno dei responsabili la ricorda come una ragazza che ...

lauraboldrini : Grazie a chi si è impegnato per liberarla e a chi non si è mai arreso all’idea della sua scomparsa. Questa è una n… - ClaMarchisio8 : Cara Silvia, in questo momento così difficile c’era bisogno di un sorriso…il tuo ?? Ora ti aspetta l'abbraccio (sim… - meb : Felicità per la liberazione di Silvia Romano. Oggi è una bellissima giornata, grazie a chi l’ha resa possibile e un… - SignorinaLave : RT @BaobabExp: Silvia è viva ed è libera! Sempre tra chi e dalla parte di chi AIUTA, a casa 'nostra' e a casa 'loro' La prima cosa bella… - neptwnio : RT @Una_Gioia_Mai: Era andata ad aiutare chi è meno fortunato È stata rapita e tenuta prigioniera a lungo Finalmente Silvia Romano è LIBER… -