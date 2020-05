Cemento lunare grazie dell’urina degli astronauti | la strana scoperta

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 9 maggio 2020) Un recente studio europeo sponsorizzato dall’European Space Agency (Esa) ha dimostrato che l’urea contenuta nell’urina potrebbe essere una risorsa utile per creare un tipo di calcestruzzo durevole sulla Luna. Infatti, è stato documentato che l’urea, il principale componente presente nella nostra urina, potrebbe rendere la miscela per costruirepiù malleabile e durevole, prima che questo si possa indurire e assumere la forma rigida finale da utilizzare per i futuri habitat sulla Luna. Sulla Terra, l’urea ha già un utilizzo particolare, essendo prodotta in scala industriale e usata come fertilizzante industriale e come materiale grezzo da aziende chimiche e mediche “La speranza è che l’urinapossa essere utilizzata così com’è per una basedel futuro, ...