C'è l'ok del Cts: teatri e cinema potranno riaprire a giugno (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente aperture anticipate per sale da ballo, discoteche e locali di questo tipo, né all'aperto né al chiuso. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto appreso dall'Ansa, avrebbero dato l'ok alla ripartenza dalla prima settimana di giugno, nel più assoluto rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento, soltanto a teatri e cinema. "No" categorico, invece, agli eventi "in spazi non strutturabili all'aperto e al chiuso", così come allo svolgimento di fiere e congressi.

Coronavirus - trattamento dei dati della app Immuni : c’è l’ok del Consiglio dei ministri

