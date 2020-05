CDS – Parla Federico Chiesa | “Non temo il virus | siamo assistiti da medici bravissimi”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di sabato 9 maggio 2020) “Io non ho paura”, è questo il pensiero di, attaccante della Fiorentina, nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio. “Ho voglia di ricominciare, nonildabravissimi” ha detto il gioiello viola. In primo piano anche il piano del calcio per ricominciare, in basso la notizia dell’ok alla rivoluzione con le 5 sostituzioni per partita. “L’Asintomatico Anonimo è l’ultima frontiera del frondismo”, scrive in un editoriale il direttore Ivan Zazzaroni. Si ritiene necessaria la comunicazione dei nomi per la quarantena, visto che German Pezzella ha dovuto chiarire che non rientra nella nuova lista e i compagni dei contagiati pare non sappiano nulla. “Delle stranezze fa parte anche questa segnalazione: in tutta la Toscana mercoledì 26 positivi, il giorno dopo ...