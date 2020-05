Cassa integrazione in deroga, ma quale “Cura Italia”: un lavoratore su cinque è ancora senza (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Un lavoratore su cinque è ancora senza Cassa integrazione in deroga. Parliamo ovviamente dei dipendenti delle aziende a cui spetterebbe e che dopo due mesi dalla promessa del governo si ritrovano ancora senza sostegno economico concreto. In pratica, stando ai dati Inps, soltanto il 19% di essi ha ricevuto questi soldi. Ma in realtà le Regioni contestano i dati forniti dall’Inps e fotografano una situazione ancora peggiore: soltanto un lavoratore su undici l’avrebbe ricevuta, ovvero il 9%. E dire che il decreto Cura Italia, che ha previsto 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, è entrato in vigore lo scorso 17 marzo e dovrebbe coprire fino a 13,8 milioni di persone rimaste in quarantena a casa senza lavorare. Ma sarebbe meglio dire che avrebbe dovuto coprire, perché appunto al 9 maggio la gran parte di quei fondi ... Leggi su ilprimatonazionale Conte : "Nel decreto Rilancio cassa integrazione in deroga semplificata"

Perché non arrivano i soldi della Cassa Integrazione in deroga

