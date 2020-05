Caro Mattarella, Bonafede e Renzi calpestano anche il sangue di Piersanti (Di sabato 9 maggio 2020) Citofonare Mattarella. Siamo ai regali di nozze, i promessi sposi si chiamano Alfonso Bonafede e Teresa Bellanova. Ciò che paventavamo si realizza, mancano solo gli ultimi dettagli. Conte tornerà a sorridere, tanto gli assembramenti sono ancora vietati e le associazioni dell’antimafia rossa possono fingere di non poter scendere in piazza a protestare. Ma si sta compiendo una vergogna autentica che calpesta il sangue delle vittime delle cosche. Un misfatto che Mattarella deve evitare Una classe politica spregiudicata è a un passo da compiere un autentico misfatto. C’è un ministro che non ha mosso un dito per evitare l’uscita di galera di parecchie centinaia di delinquenti condannati e ora prega per il salvacondotto. Si inginocchia al partito che odia di più, Italia Viva, e manda al macero la cosiddetta rivoluzione pentastellata. ... Leggi su secoloditalia Riccione : bimba scrive al capo dello Stato - «Caro signor Mattarella - riapra la scuola»

"Caro Mattarella - ma perché non...". La Merlino pubblica la lettera di un bimbo di 7 anni : Conte umiliato a mezzo stampa

Caro Mattarella - non vedo alternative (Di sabato 9 maggio 2020) Citofonare. Siamo ai regali di nozze, i promessi sposi si chiamano Alfonsoe Teresa Bellanova. Ciò che paventavamo si realizza, mancano solo gli ultimi dettagli. Conte tornerà a sorridere, tanto gli assembramenti sono ancora vietati e le associazioni dell’antimafia rossa possono fingere di non poter scendere in piazza a protestare. Ma si sta compiendo una vergogna autentica che calpesta ildelle vittime delle cosche. Un misfatto chedeve evitare Una classe politica spregiudicata è a un passo da compiere un autentico misfatto. C’è un ministro che non ha mosso un dito per evitare l’uscita di galera di parecchie centinaia di delinquenti condannati e ora prega per il salvacondotto. Si inginocchia al partito che odia di più, Italia Viva, e manda al macero la cosiddetta rivoluzione pentastellata. ...

kobra613 : RT @AdryWebber: Mattarella: 'Italia responsabile in questa difficile prova' No caro TU e i tuoi padroni e complici lo siete Bruciate all'in… - angelix46394875 : RT @AdryWebber: Mattarella: 'Italia responsabile in questa difficile prova' No caro TU e i tuoi padroni e complici lo siete Bruciate all'in… - IviaZingale : RT @AdryWebber: Mattarella: 'Italia responsabile in questa difficile prova' No caro TU e i tuoi padroni e complici lo siete Bruciate all'in… - EmyRoyaleagle : RT @AdryWebber: Mattarella: 'Italia responsabile in questa difficile prova' No caro TU e i tuoi padroni e complici lo siete Bruciate all'in… - 02giugno : @VittorioDeSant7 @02giugno vero caro Vittorio.. Che fare? Dimettersi non ne parlano..perche' non interviene MATTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Mattarella Caro Mattarella, Bonafede e Renzi calpestano anche il sangue di... Il Secolo d'Italia Coronavirus e diritti sospesi in Italia, ora c'è l'appello a Mattarella

Caro presidente Sergio Mattarella, Le scriviamo per esprimerle la nostra preoccupazione per le libertà sospese in Italia, tante, troppe e da troppo tempo. Per farlo facciamo nostre le parole del premi ...

Covid-19 |La mozione per la Fase 2 Un appello a Conte da 16 senatrici «Ora più donne nelle task force»

Due donne italiane su tre hanno continuato a prestare le propria opera durante l’emergenza perché impegnate in settori strategici, come gli ospedali. Sono donne le tre ricercatrici dello Spallanzani c ...

Caro presidente Sergio Mattarella, Le scriviamo per esprimerle la nostra preoccupazione per le libertà sospese in Italia, tante, troppe e da troppo tempo. Per farlo facciamo nostre le parole del premi ...Due donne italiane su tre hanno continuato a prestare le propria opera durante l’emergenza perché impegnate in settori strategici, come gli ospedali. Sono donne le tre ricercatrici dello Spallanzani c ...